O fim de semana do feriado prolongado será de tempo firme em Campinas e região, mas com queda mais acentuada das temperaturas, principalmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã, de acordo com a Climatempo.

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Depois de uma sexta-feira com mínima de 13°C e máxima de 22°C, o ar frio ganha força e deve derrubar ainda mais os termômetros ao longo do sábado e do domingo.

Neste sábado, a previsão indica mínima de 10°C nas primeiras horas do dia. Em alguns momentos, a sensação térmica pode ficar próxima de 6°C, especialmente em áreas mais abertas ou com maior exposição ao vento.