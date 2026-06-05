O fim de semana do feriado prolongado será de tempo firme em Campinas e região, mas com queda mais acentuada das temperaturas, principalmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã, de acordo com a Climatempo.
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Depois de uma sexta-feira com mínima de 13°C e máxima de 22°C, o ar frio ganha força e deve derrubar ainda mais os termômetros ao longo do sábado e do domingo.
Neste sábado, a previsão indica mínima de 10°C nas primeiras horas do dia. Em alguns momentos, a sensação térmica pode ficar próxima de 6°C, especialmente em áreas mais abertas ou com maior exposição ao vento.
Apesar do frio no amanhecer, o sol aparece ao longo do dia e ajuda a elevar a temperatura. A máxima deve chegar a 22°C durante a tarde. Não há previsão de chuva, mas há possibilidade de nevoeiro em pontos isolados no início da manhã e à noite.
O domingo deve ser ainda mais frio. A mínima prevista é de 9°C, uma das menores registradas nas últimas semanas em Campinas e região. A sensação térmica pode se aproximar de 5°C ao amanhecer, exigindo agasalho reforçado para quem sair cedo de casa.
Durante a tarde, a temperatura volta a subir e a máxima deve atingir novamente os 22°C, mantendo o padrão de grande amplitude térmica típico desta época do ano.
Mesmo com o frio mais intenso, o fim de semana será marcado por predomínio de sol, céu parcialmente nublado e ausência de chuva.