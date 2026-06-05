As obras do TIC Eixo Norte avançaram para uma nova etapa em Vinhedo, com o início da construção do primeiro viaduto ferroviário previsto no pacote de intervenções do projeto. A estrutura integra a reorganização do sistema viário do município para a futura implantação das vias férreas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nesta fase, as equipes iniciam a execução das estacas de fundação do viaduto. Esse trabalho é responsável por transferir ao solo os esforços da estrutura e garantir a sustentação necessária para a passagem ferroviária.

Com a conclusão da fundação, o projeto poderá seguir para as próximas etapas da construção do viaduto e para a continuidade dos serviços preparatórios ligados à implantação das futuras linhas.