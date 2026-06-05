As obras do TIC Eixo Norte avançaram para uma nova etapa em Vinhedo, com o início da construção do primeiro viaduto ferroviário previsto no pacote de intervenções do projeto. A estrutura integra a reorganização do sistema viário do município para a futura implantação das vias férreas.
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Nesta fase, as equipes iniciam a execução das estacas de fundação do viaduto. Esse trabalho é responsável por transferir ao solo os esforços da estrutura e garantir a sustentação necessária para a passagem ferroviária.
Com a conclusão da fundação, o projeto poderá seguir para as próximas etapas da construção do viaduto e para a continuidade dos serviços preparatórios ligados à implantação das futuras linhas.
O TIC Eixo Norte reúne três frentes: o Trem Intercidades, que fará a ligação entre São Paulo e Campinas; o Trem Intermetropolitano, previsto entre Jundiaí e Campinas; e a modernização da Linha 7-Rubi.
O TIC é anunciado como o primeiro trem de média velocidade do país, com operação prevista para 2031 e velocidade de até 140 km/h. Já o TIM tem início de operação previsto para 2029 e deverá atender Louveira, Vinhedo e Valinhos, no trecho entre Jundiaí e Campinas.
As obras começaram no fim de março e seguem de forma gradual no eixo entre Campinas e Jundiaí, com diferentes frentes de trabalho conforme o cronograma do projeto.