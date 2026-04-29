30 de abril de 2026
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MORTALIDADE MENOR

Mortes no trânsito caem 40% em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Metrópole registrou 15 mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento da Emdec.
Metrópole registrou 15 mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento da Emdec.

Campinas registrou 15 mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento da Emdec. O número representa queda de 40% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 25 óbitos.

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Do total neste ano, seis ocorreram em vias urbanas, oito em rodovias e uma ainda sem local definido. O mês de março teve dois registros, o menor índice para o período desde 2016.

A redução foi mais significativa nas vias urbanas, que passaram de 16 mortes no primeiro trimestre do ano passado para seis em 2026, uma queda de 63%. Nesse recorte, as vítimas se concentram entre motociclistas e pedestres, com três casos em cada grupo, sem registros envolvendo ciclistas ou ocupantes de outros veículos.

Considerando todos os tipos de vias, o perfil das vítimas aponta predominância de motociclistas (57%), seguidos por pedestres (29%) e ocupantes de outros veículos (14%). Entre os fatores identificados nas ocorrências analisadas estão excesso de velocidade, falta de habilitação, ausência de capacete e situações classificadas como evitáveis.

Os dados integram o boletim da Emdec, que desde este ano passou a considerar como vítima fatal os casos em que a morte ocorre até 30 dias após o acidente.

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