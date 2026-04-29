Campinas registrou 15 mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento da Emdec. O número representa queda de 40% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 25 óbitos.

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Do total neste ano, seis ocorreram em vias urbanas, oito em rodovias e uma ainda sem local definido. O mês de março teve dois registros, o menor índice para o período desde 2016.

A redução foi mais significativa nas vias urbanas, que passaram de 16 mortes no primeiro trimestre do ano passado para seis em 2026, uma queda de 63%. Nesse recorte, as vítimas se concentram entre motociclistas e pedestres, com três casos em cada grupo, sem registros envolvendo ciclistas ou ocupantes de outros veículos.