Campinas registrou 15 mortes no trânsito no primeiro trimestre de 2026, segundo levantamento da Emdec. O número representa queda de 40% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 25 óbitos.
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Do total neste ano, seis ocorreram em vias urbanas, oito em rodovias e uma ainda sem local definido. O mês de março teve dois registros, o menor índice para o período desde 2016.
A redução foi mais significativa nas vias urbanas, que passaram de 16 mortes no primeiro trimestre do ano passado para seis em 2026, uma queda de 63%. Nesse recorte, as vítimas se concentram entre motociclistas e pedestres, com três casos em cada grupo, sem registros envolvendo ciclistas ou ocupantes de outros veículos.
Considerando todos os tipos de vias, o perfil das vítimas aponta predominância de motociclistas (57%), seguidos por pedestres (29%) e ocupantes de outros veículos (14%). Entre os fatores identificados nas ocorrências analisadas estão excesso de velocidade, falta de habilitação, ausência de capacete e situações classificadas como evitáveis.
Os dados integram o boletim da Emdec, que desde este ano passou a considerar como vítima fatal os casos em que a morte ocorre até 30 dias após o acidente.