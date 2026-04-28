A Justiça do Trabalho determinou que as empresas Eli Lilly do Brasil e Antibióticos do Brasil mantenham monitoramento contínuo da saúde de trabalhadores e da área contaminada na unidade industrial de Cosmópolis, na região de Campinas.

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A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho e se baseia em perícias técnicas que identificaram a presença de substâncias altamente tóxicas e potencialmente cancerígenas, como benzeno, cloreto de vinila e tricloroeteno.

Apesar de os laudos apontarem que os níveis atuais no ar estão dentro dos limites permitidos, a Justiça destacou que não existe exposição segura para agentes mutagênicos, reforçando a necessidade de vigilância permanente.