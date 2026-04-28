Campinas voltou ao radar de uma investigação da Polícia Civil que apura a tentativa de infiltração do chamado 'núcleo político do PCC' em estruturas públicas. A apuração indica que houve movimentação política na cidade entre 2015 e 2017, durante a gestão do ex-prefeito Jonas Donizette (PSB).

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Segundo os investigadores, o ex-vereador de Santo André Thiago Rocha de Paula (PSD) teria atuado em Campinas com o objetivo de abrir portas no ambiente político, apresentando projetos ligados a uma fintech, além de articular propostas legislativas, alianças partidárias e aproximação com agentes públicos.

Um dos novos elementos revelados pela investigação envolve o nome de Mateus Rosa Tognella, atual secretário-adjunto de Promoção Social de Nova Odessa, Presidente do Diretório do PSB na cidade e ex-assessor de gabinete do Deputado Federal, Jonas Donizette, em Brasília.