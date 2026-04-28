A Prefeitura de Campinas informou que está colaborando com a investigação da Delegacia de Investigações Gerais sobre um possível esquema de emissão irregular de atestados médicos.

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O caso teve início após denúncia envolvendo profissionais de saúde que não fazem parte da rede municipal e que estariam ligados à suposta venda de documentos.

Levantamento realizado pelas secretarias de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e de Saúde identificou que oito servidores municipais apresentaram atestados emitidos por esses médicos. As informações já foram encaminhadas à Polícia Civil e passam a integrar o inquérito.