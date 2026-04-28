A tão aguardada licitação do transporte público de Campinas sofreu um impacto que, embora esperado no roteiro, chama atenção pela intensidade. A judicialização já era praticamente inevitável diante do tamanho do contrato, do volume bilionário envolvido e dos interesses de grupos que, ao mesmo tempo em que criticam o sistema, não abrem mão de disputar sua operação. Ainda assim, a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de barrar a homologação surpreende não pelo ato em si, mas pela quantidade e pela natureza das dúvidas levantadas.

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O TCE determinou que a Prefeitura não avance com a homologação até que sejam esclarecidos indícios de irregularidades no processo. Entre os principais pontos, estão possíveis vínculos entre empresas que participaram da concorrência, incluindo compartilhamento de estruturas, endereços, contatos e até conexões societárias. Em outras palavras, o que deveria ser uma disputa entre concorrentes independentes pode, em tese, esconder relações que comprometem a competitividade do certame.

E é exatamente aí que mora o problema. Não se trata de uma dúvida pontual ou de um detalhe técnico isolado. O que o tribunal apresenta é um emaranhado de questionamentos básicos, que deveriam estar absolutamente blindados antes mesmo da realização do leilão. Isso levanta uma inquietação inevitável: como pontos considerados tão elementares passaram por todas as etapas anteriores sem serem resolvidos?