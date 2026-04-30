A sexta-feira, 1º de maio, feriado nacional do Dia do Trabalhador, altera o funcionamento de serviços públicos em Campinas. O expediente normal será retomado na segunda-feira, 4 de maio.

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As bibliotecas municipais permanecem fechadas no feriado e reabrem na segunda. Já os museus contam com programação especial, que pode ser consultada no site da Prefeitura.

Na área de saneamento, as agências da Sanasa ficam fechadas, com atendimento emergencial pelo telefone 0800. O Parque das Águas e o Jardim dos Espelhos funcionam normalmente, assim como a Torre do Castelo, que terá horários específicos de visitação.