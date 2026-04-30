A sexta-feira, 1º de maio, feriado nacional do Dia do Trabalhador, altera o funcionamento de serviços públicos em Campinas. O expediente normal será retomado na segunda-feira, 4 de maio.
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As bibliotecas municipais permanecem fechadas no feriado e reabrem na segunda. Já os museus contam com programação especial, que pode ser consultada no site da Prefeitura.
Na área de saneamento, as agências da Sanasa ficam fechadas, com atendimento emergencial pelo telefone 0800. O Parque das Águas e o Jardim dos Espelhos funcionam normalmente, assim como a Torre do Castelo, que terá horários específicos de visitação.
O Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) e os postos do Agiliza Campinas encerram o atendimento na quinta-feira e retomam na segunda. Serviços essenciais como Defesa Civil (199) e Guarda Municipal (153) seguem com funcionamento 24 horas.
O Mercado Municipal estará fechado na sexta-feira, enquanto as feiras livres e noturnas funcionam normalmente.
Na área da saúde, Centros de Saúde e Policlínicas não abrem no feriado, mas UPAs e prontos-socorros funcionam 24 horas.
Os parques e bosques operam em horário normal, assim como os cemitérios, abertos das 7h às 17h.
No transporte, os serviços essenciais da Emdec seguem ativos, com operação e fiscalização mantidas. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira.
A coleta de lixo ocorre parcialmente, conforme o setor, enquanto a coleta seletiva não será realizada. Já os ecopontos funcionam normalmente.
Como opção de lazer, haverá a Operação Lagoa e a Ciclofaixa de Lazer no feriado, no entorno da Lagoa do Taquaral.