A Rede Mário Gatti inicia nesta terça-feira (29) a campanha de vacinação contra a gripe voltada aos profissionais de saúde em Campinas. A imunização segue até o dia 31 de maio.
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A aplicação das doses será realizada de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, na Unidade de Saúde do Trabalhador (UST), localizada no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.
Podem se vacinar trabalhadores da saúde, servidores, terceirizados, residentes e estagiários vinculados à rede. Para receber a dose, é necessário apresentar o crachá funcional.
A campanha será feita por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento. Além disso, equipes da UST também vão circular pelas unidades da rede — incluindo UPAs, Samu, Hospital Ouro Verde e o Hospital Pediátrico Mário Gattinho — para ampliar a cobertura vacinal.
A expectativa é imunizar cerca de 1,4 mil profissionais, número superior ao registrado no ano passado, quando aproximadamente 1,2 mil trabalhadores receberam a vacina.
Segundo o gestor da UST, Fernando Donizetti Pereira, a vacinação é essencial neste período do ano. “Os profissionais da saúde, por estarem mais expostos, devem se vacinar como medida de proteção individual e coletiva”, destacou.
A ação integra a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas para reforçar a prevenção contra a Influenza e reduzir afastamentos por doenças respiratórias.