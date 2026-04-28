A Rede Mário Gatti inicia nesta terça-feira (29) a campanha de vacinação contra a gripe voltada aos profissionais de saúde em Campinas. A imunização segue até o dia 31 de maio.

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A aplicação das doses será realizada de segunda a sexta-feira, das 6h às 17h, na Unidade de Saúde do Trabalhador (UST), localizada no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

Podem se vacinar trabalhadores da saúde, servidores, terceirizados, residentes e estagiários vinculados à rede. Para receber a dose, é necessário apresentar o crachá funcional.