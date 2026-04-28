Após identificar indícios de irregularidades no processo, a Justiça de Campinas determinou a suspensão da eleição interna da Irmandade de Misericórdia, entidade que administra a Santa Casa de Campinas e o Hospital Irmãos Penteado. O pleito estava previsto para quinta-feira, dia 30 de abril.

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A decisão é do juiz Marcos Hideaki Sato, da 10ª Vara Cível, e atende a uma ação movida por associados que questionaram a falta de transparência e igualdade na disputa pelo comando da entidade.

O pleito definiria o novo provedor e a mesa diretora, em uma disputa entre o atual gestor, Murilo de Almeida, candidato à reeleição, e o grupo de oposição “Santa Causa”.