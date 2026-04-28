Após identificar indícios de irregularidades no processo, a Justiça de Campinas determinou a suspensão da eleição interna da Irmandade de Misericórdia, entidade que administra a Santa Casa de Campinas e o Hospital Irmãos Penteado. O pleito estava previsto para quinta-feira, dia 30 de abril.
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A decisão é do juiz Marcos Hideaki Sato, da 10ª Vara Cível, e atende a uma ação movida por associados que questionaram a falta de transparência e igualdade na disputa pelo comando da entidade.
O pleito definiria o novo provedor e a mesa diretora, em uma disputa entre o atual gestor, Murilo de Almeida, candidato à reeleição, e o grupo de oposição “Santa Causa”.
Segundo o processo, os autores alegaram que não tiveram acesso completo à lista de eleitores aptos a votar — informação considerada essencial para garantir a lisura do processo.
Na decisão, o magistrado destacou que há indícios de comprometimento da transparência. “Os elementos até o momento revelam a probabilidade do direito invocado, ao menos quanto à necessidade de preservação de patamar mínimo de transparência, isonomia e regularidade procedimental”, afirmou.
Além de suspender a eleição, a Justiça determinou que a Irmandade apresente, em até 48 horas, uma lista atualizada dos associados aptos a votar, com dados completos como nome, telefone, e-mail e data de admissão.
O descumprimento pode gerar multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 50 mil, além de penalidade de R$ 20 mil caso o pleito seja realizado contrariando a decisão.
A atual diretoria permanece no comando de forma provisória, mas com atuação restrita a atos administrativos rotineiros, sem poder promover mudanças estruturais ou interferir no processo eleitoral.
O Portal Sampi Campinas Campinas procurou a atual administração da Irmandade de Misericórdia, mas ainda não obteve um posicionamento.
Contexto de crise
A decisão ocorre em meio a um cenário de instabilidade envolvendo a entidade, que administra a Santa Casa de Campinas e o Hospital Irmãos Penteado.
Além de dificuldades financeiras, a Irmandade enfrenta investigações conduzidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo sobre suspeitas de irregularidades no uso de emendas parlamentares.
Segundo apuração, há indícios de que parte dos recursos destinados por vereadores poderia ter sido devolvida, em um esquema investigado que envolveria percentuais entre 10% e 20% dos valores repassados.
Entre 2024 e 2025, a instituição recebeu R$ 25,6 milhões em emendas impositivas, indicadas por parlamentares de diferentes correntes políticas.
O pedido de nomeação de um administrador provisório foi negado neste momento. A Justiça entendeu que ainda não há elementos suficientes para caracterizar desorganização institucional grave.