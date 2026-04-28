A Prefeitura de Hortolândia intensificou a cobrança por providências diante das reclamações sobre a qualidade da água fornecida no município. Como principal encaminhamento, a Prefeitura formalizou uma notificação administrativa exigindo explicações técnicas, medidas corretivas e, sobretudo, compensação financeira à população prejudicada.

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A administração acionou a Arsesp, responsável por fiscalizar a Sabesp, após relatos de problemas em diferentes bairros. Um documento oficial foi encaminhado solicitando esclarecimentos urgentes e reforço na fiscalização.

A Prefeitura afirma que, embora o serviço seja de responsabilidade do Estado, atua para garantir a segurança da população. “É uma situação extremamente grave. Não é crível que alguém beba água nessas condições”, declarou o secretário de Serviços Urbanos, Vicente Andreu.