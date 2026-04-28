Policiais civis de Campinas recuperaram, na segunda-feira (27), uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido furtada no último sábado (25) na cidade de Sorocaba. O veículo foi localizado na garagem de uma residência na Rua Jurema, no Jardim Aeroporto.

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Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam diligências para combater a receptação e subtração de veículos quando receberam a informação de que naquele endereço haveria um automóvel com origem ilícita.

Ao chegar ao local, a moradora da casa permitiu a entrada dos policiais, que então encontraram a caminhonete.