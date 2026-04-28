30 de abril de 2026
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RECUPEROU

Hilux furtada em Sorocaba é encontrada escondida em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículo estava em garagem de imóvel no Jardim Aeroporto e ,oradora disse que desconhecia a origem; investigação busca identificar responsável pelo aluguel.
Veículo estava em garagem de imóvel no Jardim Aeroporto e ,oradora disse que desconhecia a origem; investigação busca identificar responsável pelo aluguel.

Policiais civis de Campinas recuperaram, na segunda-feira (27), uma caminhonete Toyota Hilux que havia sido furtada no último sábado (25) na cidade de Sorocaba. O veículo foi localizado na garagem de uma residência na Rua Jurema, no Jardim Aeroporto.

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Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam diligências para combater a receptação e subtração de veículos quando receberam a informação de que naquele endereço haveria um automóvel com origem ilícita.

Ao chegar ao local, a moradora da casa permitiu a entrada dos policiais, que então encontraram a caminhonete.

A mulher não possuía antecedentes criminais e afirmou aos investigadores que alugava a garagem para um rapaz, cuja identidade ainda não foi revelada. Diante da versão, ela foi autuada em flagrante por receptação, mas teve fiança arbitrada e paga, sendo liberada em seguida.

A investigação prossegue para identificar o homem que teria alugado o espaço e localizar outros possíveis envolvidos no esquema.

O veículo foi apreendido e passará por perícia, antes de ser devolvido ao proprietário.

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