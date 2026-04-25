25 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÁFICO DE DROGAS

GM prende suspeito com 200 porções de drogas em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Guarda Municipal de Campinas
Suspeito é preso com mais de 200 porções de entorpecentes após ação da Guarda Municipal.
Suspeito é preso com mais de 200 porções de entorpecentes após ação da Guarda Municipal.

Uma ação da Guarda Municipal de Campinas resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Mauro Marcondes, em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante patrulhamento, os agentes flagraram o suspeito tentando esconder entorpecentes dentro de um hidrômetro. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi rapidamente abordado. Com ele, foram encontradas drogas e dinheiro.

Com apoio da equipe do Canil, os guardas realizaram buscas na região e localizaram mais entorpecentes escondidos em três pontos diferentes, incluindo um imóvel abandonado onde o homem tentou se esconder.

Ao todo, foram apreendidas 200 porções de drogas, sendo 84 de “dry”, 77 de maconha, 26 de cocaína e 13 de crack, além de R$ 10 em dinheiro.

Segundo a corporação, o indivíduo já possui antecedentes por tráfico, roubo e furto. Ele foi encaminhado à 2ª Seccional, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários