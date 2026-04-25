Uma ação da Guarda Municipal de Campinas resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Mauro Marcondes, em Campinas.
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Durante patrulhamento, os agentes flagraram o suspeito tentando esconder entorpecentes dentro de um hidrômetro. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi rapidamente abordado. Com ele, foram encontradas drogas e dinheiro.
Com apoio da equipe do Canil, os guardas realizaram buscas na região e localizaram mais entorpecentes escondidos em três pontos diferentes, incluindo um imóvel abandonado onde o homem tentou se esconder.
Ao todo, foram apreendidas 200 porções de drogas, sendo 84 de “dry”, 77 de maconha, 26 de cocaína e 13 de crack, além de R$ 10 em dinheiro.
Segundo a corporação, o indivíduo já possui antecedentes por tráfico, roubo e furto. Ele foi encaminhado à 2ª Seccional, onde permaneceu à disposição da Justiça.