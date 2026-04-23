Valinhos se prepara para receber, neste sábado (25), uma nova apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um dos mais icônicos símbolos da aviação brasileira. O espetáculo, gratuito e aberto ao público, acontece às 15h30, no Parque Municipal de Feiras e Exposições Monsenhor Bruno Nardini.

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O evento, batizado de Valinhos nas Alturas, começa às 10h30 e segue até as 18h, com atrações para toda a família. A iniciativa marca a abertura das comemorações pelos 130 anos de Valinhos, reunindo lazer, cultura e entretenimento.

Reconhecida por manobras de alta precisão e sincronismo, a Esquadrilha da Fumaça, vinculada à Força Aérea Brasileira, promete novamente um show de grande impacto visual. Embora a apresentação possa ser vista de diversos pontos da cidade, a organização recomenda o Palco 2, dentro do parque, como local estratégico para melhor visibilidade.