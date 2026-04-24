24 de abril de 2026
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BLOQUEIO VIÁRIO

Avenida em Campinas será interditada para obras nesta sexta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Emdec
Trecho da avenida será fechado para obras de asfalto; linha de ônibus terá desvio.
Trecho da avenida será fechado para obras de asfalto; linha de ônibus terá desvio.

Motoristas que circulam por Campinas devem redobrar a atenção nesta sexta-feira (24). A Emdec programou a interdição de um trecho da avenida Paulo Cuba de Souza, na região entre os bairros Jardim Tupi e Jardim Bom Sucesso.

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O bloqueio começa a partir das 9h e será necessário para a realização de serviços de recomposição asfáltica, com impacto direto na circulação de veículos.

A interdição ocorrerá no trecho entre a rua Durval Teixeira da Mata e a Praça Jovino Xavier da Silva. Para garantir a fluidez do trânsito, a Emdec definiu um desvio que deve ser feito pelas vias Durval Teixeira da Mata, Querubim Mendes Coutinho e Praça Jovino Xavier da Silva.

O transporte público também será afetado. A linha 349 (Vila Formosa) terá o itinerário alterado durante o período de obras, embora os pontos de parada permaneçam os mesmos.

Agentes da mobilidade urbana estarão no local para orientar motoristas, monitorar o tráfego e auxiliar usuários do transporte coletivo. Até o momento, não há previsão de liberação da via.

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