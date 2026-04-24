Motoristas que circulam por Campinas devem redobrar a atenção nesta sexta-feira (24). A Emdec programou a interdição de um trecho da avenida Paulo Cuba de Souza, na região entre os bairros Jardim Tupi e Jardim Bom Sucesso.

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O bloqueio começa a partir das 9h e será necessário para a realização de serviços de recomposição asfáltica, com impacto direto na circulação de veículos.

A interdição ocorrerá no trecho entre a rua Durval Teixeira da Mata e a Praça Jovino Xavier da Silva. Para garantir a fluidez do trânsito, a Emdec definiu um desvio que deve ser feito pelas vias Durval Teixeira da Mata, Querubim Mendes Coutinho e Praça Jovino Xavier da Silva.