O confronto entre São Paulo e Mirassol, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, vai movimentar Campinas neste sábado (25), às 21h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária, a Emdec preparou uma operação especial de trânsito no entorno do estádio.

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As intervenções começam ainda na madrugada, com reserva de vagas em vias estratégicas próximas ao estádio, incluindo trechos das avenidas Imperatriz Dona Tereza Cristina, Imperatriz Dona Amélia e ruas como Conde D’Eu e Roberto Gomes Pedrosa.

Já os bloqueios viários passam a valer a partir das 19h, com interdições em dez pontos do entorno. Entre os cruzamentos afetados estão avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina com rua Conde D’Eu e avenida Guarani, além de acessos pelas ruas Avelino do Amaral, Rafael Andrade Duarte e Dom José Paulo da Câmara.