O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) determinou que a Prefeitura de Campinas não homologue a licitação do transporte público, estimada em R$ 11,8 bilhões, até que sejam esclarecidas uma série de supostas inconsistências apontadas no processo.

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A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE ocorre no âmbito de uma representação que questiona a Concorrência nº 15/2025, responsável pela concessão do sistema de transporte coletivo do município, que inclui desde a operação de ônibus convencionais até serviços do BRT, transporte acessível (PAI), bilhetagem e monitoramento operacional.

O caso ganhou dimensão no TCE após a identificação de indícios que podem comprometer a lisura da disputa. Entre os principais pontos levantados está a possível interligação entre empresas concorrentes, o que, em tese, fere o princípio da competição no processo licitatório.