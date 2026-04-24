O Portal Sampi Campinas procurou o vereador Otto Alejandro que afirmou: "Acabei de ver. Realmente sou favorável ao rodeio, desde que não tenha maus-tratos a animais, mas o que discutimos foi a legalidade. Agora, se esse vereador conseguiu reverter os 5 votos que foram contrários ao rodeio no Tribunal de Justiça e também conseguiu mudar a opinião da promotoria do Ministério Público, que orientou que ele retirasse esse projeto em até 15 dias, e também conseguiu mudar o estatuto de proteção animal da cidade, aí sim dou os parabéns a ele. Caso ao contrário, é só falácia dele. Outra coisa: eu sou presidente e minha obrigação é pautar os projetos. Levamos para votação e, por 7x0, o rodeio foi derrotado. E o que será que ele está mirando? Só eu? Pois era um desejo dele que eu não pautasse esse projeto agora. Fiz minha parte, ele que lute".

Já o presidente Conselho de Defesa Animal, Flávio Lamas, disse: "como presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas, tenho o dever a a obrigação de lutar contra todos os tipos de maus tratos. Entendo perfeitamente a revolta do vereador, mas ele precisa admitir que democraticamente e legalmente os resultados são contra esta proposta. O Ministério Público deu prazo de 15 dias para ele retirar o projeto da Câmara. Nem precisou. Por unanimidade, os 7 vereadores da Comissão de Constituição e Legalidade enterraram o projeto. No Tribunal de Justiça, perdeu também por não ter legitimidade para propor ação. E ainda assim ele diz que vai fazer rodeio. Contra a lei? Aí é caso de polícia, não é conosco".