A Secretaria de Saúde de Campinas promove neste domingo (26) um mutirão de vacinação no Galleria Shopping, em Campinas. A ação acontece das 12h às 19h e tem como objetivo ampliar o acesso da população às vacinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a iniciativa, serão disponibilizados imunizantes para todas as faixas etárias, com exceção da BCG — aplicada exclusivamente nos centros de saúde — e da vacina contra dengue para adolescentes.

A mobilização ocorre em parceria com o Exército Brasileiro, que realiza uma exposição no local, ampliando o fluxo de visitantes e facilitando o acesso ao serviço.