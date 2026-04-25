A Secretaria de Saúde de Campinas promove neste domingo (26) um mutirão de vacinação no Galleria Shopping, em Campinas. A ação acontece das 12h às 19h e tem como objetivo ampliar o acesso da população às vacinas.
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Durante a iniciativa, serão disponibilizados imunizantes para todas as faixas etárias, com exceção da BCG — aplicada exclusivamente nos centros de saúde — e da vacina contra dengue para adolescentes.
A mobilização ocorre em parceria com o Exército Brasileiro, que realiza uma exposição no local, ampliando o fluxo de visitantes e facilitando o acesso ao serviço.
Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli, a proposta é levar a vacinação para mais perto da população e facilitar o acesso. “O objetivo é sempre ampliar a imunização e aproveitar oportunidades como essa para alcançar mais pessoas”, explicou.
Além do mutirão, a vacinação segue normalmente nas unidades de saúde do município. A Prefeitura também tem reforçado ações paralelas, como orientações em escolas sobre a importância da vacina contra gripe em crianças e campanhas voltadas a públicos específicos.
No último dia 16, por exemplo, uma ação no Centro POP Sares II atualizou a caderneta vacinal de usuários e trabalhadores da unidade, ampliando a cobertura entre grupos mais vulneráveis.
A orientação é que o público leve documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação para facilitar o atendimento.
Serviço:
Mutirão de vacinação
Local: Galleria Shopping (estacionamento superior, em frente ao Outback)
Data: 26 de abril (domingo)
Horário: das 12h às 19h