A Unicamp estabeleceu um conjunto de diretrizes para disciplinar o uso da inteligência artificial generativa (IAG) em suas atividades acadêmicas e administrativas. A medida define parâmetros, responsabilidades e princípios éticos que deverão ser seguidos por estudantes, docentes e servidores.

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A regulamentação foi estruturada em uma deliberação com nove artigos e reforça que a IA deve ser tratada como ferramenta, com o controle sempre nas mãos do usuário humano. “Um dos pontos principais é lembrar que IAG é uma ferramenta, e o ser humano é quem está no controle”, destacou o diretor da Diretoria Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação (Detic), Ricardo Dahab.

Entre as principais exigências está a obrigatoriedade de transparência no uso da tecnologia. Segundo o coordenador do Centro de Referência em Tecnologias de IA (CrefIA), Leonardo Tomazeli, será necessário informar quando e como a IA foi utilizada na produção de conteúdos. “É preciso deixar claro que usou e como usou”, afirmou.