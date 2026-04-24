A Prefeitura de Campinas disse que intensificou a fase de verificação das empresas vencedoras da nova licitação do transporte público. O processo envolve diligências técnicas e presenciais para confirmar a regularidade dos grupos que venceram o leilão.

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Até o momento, foram realizadas 18 diligências, incluindo análises de capacidade técnica, revisão de planilhas financeiras e checagem de endereços. Também houve apurações conduzidas pela B3, responsável pela realização do leilão, com foco na composição do capital social das empresas vencedoras.

As visitas presenciais às sedes ocorreram após questionamentos da Polícia Civil, com autorização judicial. O relatório final será encaminhado tanto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto às autoridades policiais.