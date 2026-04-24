O prefeito Custódio Tavares (MDB) anunciou nesta sexta-feira (24) uma reforma administrativa com mudanças em secretarias estratégicas da Prefeitura de Indaiatuba. A reestruturação inclui trocas de comando e a criação de uma nova pasta voltada à inovação.
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Entre as principais novidades está a implantação da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, instituída por lei complementar neste ano. A pasta será comandada por Graziela Milani, que deixa a área de Comunicação para assumir o novo desafio.
Com a mudança, a Secretaria de Comunicação passa a ser liderada pela jornalista Sirlene Virgílio Bueno, servidora de carreira com atuação consolidada na administração municipal.
Outras alterações atingem áreas de planejamento urbano e habitação. O técnico e advogado Arnaldo Mazeto Siqueira assume a Secretaria de Planejamento Urbano e Engenharia, enquanto o arquiteto Rubens Eduardo Pereira de Oliveira Junior deixa essa pasta para comandar a Habitação.
A reestruturação também inclui a nomeação de Rogério Luchini para a Chefia de Gabinete de Coordenação Institucional.
Durante o anúncio, o prefeito destacou que as mudanças fazem parte de um processo de renovação iniciado no começo do ano e têm como objetivo aumentar a eficiência da gestão e preparar a administração para novos desafios. “Acredito que essas alterações renovam a motivação das equipes e contribuem para uma gestão mais eficiente”, afirmou.
A criação da nova secretaria reforça a estratégia do governo municipal de investir em inovação, tecnologia e soluções digitais, ampliando políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e à modernização dos serviços.