O prefeito Custódio Tavares (MDB) anunciou nesta sexta-feira (24) uma reforma administrativa com mudanças em secretarias estratégicas da Prefeitura de Indaiatuba. A reestruturação inclui trocas de comando e a criação de uma nova pasta voltada à inovação.

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Entre as principais novidades está a implantação da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, instituída por lei complementar neste ano. A pasta será comandada por Graziela Milani, que deixa a área de Comunicação para assumir o novo desafio.

Com a mudança, a Secretaria de Comunicação passa a ser liderada pela jornalista Sirlene Virgílio Bueno, servidora de carreira com atuação consolidada na administração municipal.