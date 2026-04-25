A condenação do vereador Vini Oliveira (Cidadenia) por danos morais contra a vereadora Mariana Conti (PSOL) marca um episódio relevante na política de Campinas — não apenas pelo conteúdo da decisão, mas pela forma como ela se desdobrou no ambiente digital.

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A sentença, assinada pela Justiça de Campinas, reconheceu que o parlamentar ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao associar, sem comprovação, a imagem da colega a drogas durante a missão humanitária internacional em Gaza, no ano passado. A publicação, feita em rede social, foi considerada inverídica e lesiva à honra da vereadora.

Na decisão, a magistrada destacou que o conteúdo tinha potencial de gerar engajamento às custas da reputação da adversária política, apontando que a postagem extrapolou o direito à livre manifestação. A Justiça também afastou a aplicação da imunidade parlamentar, por entender que a publicação não estava vinculada diretamente ao exercício do mandato.