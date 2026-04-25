A condenação do vereador Vini Oliveira (Cidadenia) por danos morais contra a vereadora Mariana Conti (PSOL) marca um episódio relevante na política de Campinas — não apenas pelo conteúdo da decisão, mas pela forma como ela se desdobrou no ambiente digital.
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A sentença, assinada pela Justiça de Campinas, reconheceu que o parlamentar ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao associar, sem comprovação, a imagem da colega a drogas durante a missão humanitária internacional em Gaza, no ano passado. A publicação, feita em rede social, foi considerada inverídica e lesiva à honra da vereadora.
Na decisão, a magistrada destacou que o conteúdo tinha potencial de gerar engajamento às custas da reputação da adversária política, apontando que a postagem extrapolou o direito à livre manifestação. A Justiça também afastou a aplicação da imunidade parlamentar, por entender que a publicação não estava vinculada diretamente ao exercício do mandato.
Como consequência, Vini Oliveira foi condenado ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais, além da obrigação de remover o conteúdo e publicar uma retratação em seu perfil no Instagram. A determinação estabelece que a retratação permaneça visível por, no mínimo, 30 dias.
Reprodução/Instagram
Até aqui, o caso segue um roteiro relativamente comum no campo jurídico. Mas o que acontece depois da decisão revela muito sobre a política contemporânea.
Logo após cumprir a ordem judicial e publicar a retratação, o vereador passou a fazer uma sequência intensa de novas postagens, ocupando rapidamente o próprio feed com outros conteúdos.
E é nesse ponto que a discussão ganha outra dimensão.
No Instagram, não basta publicar — é preciso dominar a atenção.
Reprodução/Instagram
A plataforma não funciona como um mural estático. O que aparece primeiro, o que ganha engajamento e o que permanece em evidência depende de uma combinação de comportamento do público e volume de conteúdo.
Ao inundar o perfil com novas publicações, cria-se um efeito prático: a retratação, embora continue disponível, perde protagonismo. Ela deixa de ser o centro da narrativa e passa a disputar espaço com dezenas de outros conteúdos.
Não se trata de remover ou esconder a publicação — o que, aliás, seria descumprir a decisão judicial. Trata-se de reorganizar o ambiente ao redor dela.
Na lógica digital, isso tem impacto.
O usuário médio não percorre todo o perfil. Ele consome o que aparece primeiro, o que está mais recente, o que chama mais atenção naquele momento. Nesse cenário, volume também é estratégia.
A consequência é uma espécie de diluição de foco. A retratação continua existindo — e cumprindo formalmente a decisão —, mas perde força como elemento central de exposição pública.
Esse movimento evidencia uma mudança profunda na forma como a política opera. A disputa já não é apenas sobre o que foi dito ou decidido, mas sobre como isso circula, por quanto tempo permanece visível e qual espaço ocupa na percepção do público.
Ao mesmo tempo, o caso reforça um limite importante. A decisão judicial deixa claro que o ambiente digital não é território sem regra. A liberdade de expressão encontra barreiras quando atinge a honra e a reputação de terceiros, ainda que o debate ocorra em redes sociais e em contexto político.
Mas se a Justiça define o que deve ser feito, é a dinâmica das redes que define o impacto real. E é justamente aí que a política contemporânea vem jogando.
No fim, o episódio vai além da condenação. Ele expõe uma disputa silenciosa, travada não apenas nos tribunais ou no plenário, mas dentro do feed — onde visibilidade, timing e atenção valem tanto quanto qualquer discurso.
Haddad inicia giro por Campinas
Agência Brasil
O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) deve iniciar, na primeira semana de maio, uma série de visitas pelo interior de São Paulo como parte da articulação política visando as eleições estaduais.
De acordo com a coluna de Igor Gadelha do Portal Metrópoles, o primeiro destino será Campinas, considerada estratégica por sua relevância populacional e influência regional. Na cidade, o petista pretende participar de debates voltados ao público jovem, abordando temas como violência, educação e geração de oportunidades.
Apesar ds locais dos encontros ainda não terem sido divulgados, a aposta quase garantida é que o Haddad participe de algum evento, no estilo ‘aula magna’, na Unicamp.
A movimentação faz parte de uma estratégia de tentar ampliar presença de Haddad no interior paulista, onde o PT historicamente enfrenta enorme resistência eleitoral.
A campanha busca aproximação com prefeitos e lideranças locais, e busca um modo de melhorar o desempenho junto ao eleitorado mais conservador fora da capital.
- Flávio Paradella é jornalista, radialista e podcaster. Sua coluna é publicada no Portal Sampi Campinas aos sábados pela manhã, com atualizações às terças e quintas-feiras. E-mail para contato com o colunista: paradella@sampi.net.br.