A rejeição do projeto que tentava liberar rodeios em Campinas ganhou forte repercussão entre entidades de proteção animal e, na prática, encerrou o debate no Legislativo pelos próximos anos. O presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, Flávio Lamas, acompanhou a votação e classificou o desfecho como um marco para a cidade.

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A proposta foi arquivada nesta quarta-feira (22) pela Câmara Municipal de Campinas após rejeição unânime na Comissão de Constituição e Legalidade (Constileg). Com o parecer negativo, o projeto foi enterrado sem sequer ser analisado pelo plenário, encerrando sua tramitação.

Nas redes sociais, Lamas destacou o peso da decisão. “Uma decisão firme que representa respeito aos animais e compromisso com políticas públicas mais conscientes”, afirmou. Na mesma postagem, resumiu o sentimento das entidades ao classificar o resultado como “vitória da causa animal”.