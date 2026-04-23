A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Moral Hazard para investigar possíveis irregularidades na gestão de recursos do regime próprio de previdência social de Santo Antônio de Posse.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A apuração tem como foco o Instituto de Previdência do Município de Santo Antônio de Posse, onde há suspeitas de gestão temerária na aplicação de cerca de R$ 13 milhões em produtos financeiros.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim. Além disso, a Justiça Federal determinou medidas cautelares, como afastamento de funções públicas e indisponibilidade de bens dos investigados. As ordens foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas.