Um homem foi preso após agredir e ameaçar de morte a própria companheira. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Vitória Giubina Scomparim, no Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste.

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Ao chegar ao local, a vítima, de 24 anos, informou aos policiais que havia sofrido empurrões e ameaças de morte por parte do companheiro, um vendedor de 27 anos. Segundo a mulher, as discussões entre o casal são frequentes.

No fim de semana, ela relatou já ter sofrido agressões físicas que causaram lesões aparentes, sendo necessário atendimento médico. Na ocasião, por medo, a vítima omitiu a autoria das agressões e afirmou que havia caído.