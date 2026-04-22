Um homem foi preso após agredir e ameaçar de morte a própria companheira. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Vitória Giubina Scomparim, no Parque Planalto, em Santa Bárbara d’Oeste.
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Ao chegar ao local, a vítima, de 24 anos, informou aos policiais que havia sofrido empurrões e ameaças de morte por parte do companheiro, um vendedor de 27 anos. Segundo a mulher, as discussões entre o casal são frequentes.
No fim de semana, ela relatou já ter sofrido agressões físicas que causaram lesões aparentes, sendo necessário atendimento médico. Na ocasião, por medo, a vítima omitiu a autoria das agressões e afirmou que havia caído.
Na nova avaliação médica, os profissionais constataram que as lesões ocorreram em data anterior. De acordo com a ficha clínica, a mulher apresentava ferimentos no rosto, braço esquerdo e coxa esquerda, além de dores de cabeça e sangramento no ouvido esquerdo.
O suspeito negou ter agredido fisicamente a companheira e afirmou que houve apenas uma discussão. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.