Um homem foi preso pela PM (Polícia Militar) suspeito de ferir a própria mãe com um canivete, em Mogi Guaçu. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

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Segundo a corporação, os agentes receberam denúncia de que uma mulher, moradora do bairro Paraíso do Oriçanga, havia sido socorrida por populares após ser atingida por um canivete desferido pelo filho.

A informação também indicava que o suspeito permanecia no imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem visivelmente embriagado e bastante alterado. Ele afirmou que a mãe “teria armado para ele”.