21 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filho é preso após ferir mãe com canivete

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem visivelmente embriagado e bastante alterado.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem visivelmente embriagado e bastante alterado.

Um homem foi preso pela PM (Polícia Militar) suspeito de ferir a própria mãe com um canivete, em Mogi Guaçu. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

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Segundo a corporação, os agentes receberam denúncia de que uma mulher, moradora do bairro Paraíso do Oriçanga, havia sido socorrida por populares após ser atingida por um canivete desferido pelo filho.

A informação também indicava que o suspeito permanecia no imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem visivelmente embriagado e bastante alterado. Ele afirmou que a mãe “teria armado para ele”.

A vítima apresentava um corte leve na mão esquerda, foi medicada e permaneceu em observação.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito ficou à disposição da Justiça pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.

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