A tentativa de retomar rodeios e eventos com animais em Campinas foi encerrada nesta quarta-feira (22) ainda na fase inicial de tramitação. A Comissão de Constituição e Legalidade (Constileg) da Câmara Municipal de Campinas rejeitou por unanimidade o projeto e determinou o arquivamento da proposta, sem necessidade de votação em plenário.

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O texto, apresentado em 2024 pelo vereador Arnaldo Salvetti (MDB), previa a liberação de rodeios, leilões, feiras agropecuárias e provas equestres no município, com a revogação da Lei nº 15.449/2017, que proíbe o uso de animais nesses eventos.

A proposta já chegou à comissão com parecer contrário da vereadora Mariana Conti (PSOL), entendimento que foi seguido pelos demais integrantes do colegiado. "Esse projeto significava um retrocesso na cidade de Campinas, porque é fundamental que a gente preserve essa legislação. Foi uma legislação de vanguarda, uma legislação muito importante. Campinas deu um exemplo para o Brasil ao proibir a realização de rodeios", afirmou a parlamentar.