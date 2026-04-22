Um pedestre morreu após ser atingido por um veículo na manhã desta quarta-feira (22) na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí.
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O acidente foi registrado por volta das 8h40, na altura do km 67, no sentido norte da via. De acordo com as informações apuradas, a vítima tentava atravessar a rodovia, saindo do canteiro central em direção ao acostamento, quando acabou atingida por um carro.
O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No veículo envolvido, um Volkswagen Polo, não houve registro de feridos.
Durante o atendimento da ocorrência, foi necessária a interdição das faixas 2 e 3, além do acostamento, o que provocou reflexos no trânsito. O congestionamento chegou a cerca de 6 quilômetros, entre os km 60 e 66.
As pistas foram liberadas por volta das 10h, e as circunstâncias do atropelamento serão investigadas.