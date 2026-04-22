Um pedestre morreu após ser atingido por um veículo na manhã desta quarta-feira (22) na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí.

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O acidente foi registrado por volta das 8h40, na altura do km 67, no sentido norte da via. De acordo com as informações apuradas, a vítima tentava atravessar a rodovia, saindo do canteiro central em direção ao acostamento, quando acabou atingida por um carro.

O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No veículo envolvido, um Volkswagen Polo, não houve registro de feridos.