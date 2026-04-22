22 de abril de 2026
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ACORDOU PRESO

PM aproveita 'olheiro dorminhoco', apreende drogas e prende dois

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante a incursão, os agentes abordaram indivíduo que dormia no local; ele confessou atuar como 'olheiro' do tráfico.
Durante a incursão, os agentes abordaram indivíduo que dormia no local; ele confessou atuar como 'olheiro' do tráfico.

Uma ação policial realizada na madrugada desta terça-feira (21) terminou com prisão por tráfico de drogas em Hortolândia. A ocorrência foi registrada em um condomínio na região da Vila São Pedro, área já monitorada pelas autoridades por suspeita de comércio ilegal de entorpecentes.

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Durante a operação, equipes encontraram um homem dormindo no local. Ele foi abordado e admitiu atuar como olheiro do tráfico, auxiliando na vigilância da movimentação policial.

Na sequência, um segundo suspeito tentou fugir ao perceber a presença dos agentes, carregando uma sacola e uma pochete. Após uma breve perseguição, ele foi alcançado e detido.

Com os envolvidos, os policiais apreenderam dinheiro em espécie e diversas porções de drogas, incluindo cocaína, maconha, crack e substâncias conhecidas como “ice” e “dry”. O total do material recolhido ultrapassa 900 gramas de entorpecentes.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao plantão policial da cidade, onde a prisão em flagrante foi confirmada. O caso segue sob investigação.

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