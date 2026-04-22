Uma ação policial realizada na madrugada desta terça-feira (21) terminou com prisão por tráfico de drogas em Hortolândia. A ocorrência foi registrada em um condomínio na região da Vila São Pedro, área já monitorada pelas autoridades por suspeita de comércio ilegal de entorpecentes.

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Durante a operação, equipes encontraram um homem dormindo no local. Ele foi abordado e admitiu atuar como olheiro do tráfico, auxiliando na vigilância da movimentação policial.

Na sequência, um segundo suspeito tentou fugir ao perceber a presença dos agentes, carregando uma sacola e uma pochete. Após uma breve perseguição, ele foi alcançado e detido.