23 de abril de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quinta-feira será de sol e calor de até 31°C na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Segundo os institutos de meteorologia, a permanência da massa de ar seco impede a formação de nuvens carregadas, garantindo mais um dia sem previsão de chuva.
Segundo os institutos de meteorologia, a permanência da massa de ar seco impede a formação de nuvens carregadas, garantindo mais um dia sem previsão de chuva.

quinta-feira (23) será marcada por tempo firme e predomínio de Sol na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo os institutos de meteorologia, a permanência da massa de ar seco impede a formação de nuvens carregadas, garantindo mais um dia sem previsão de chuva.

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As temperaturas variam entre a mínima de 15°C e a máxima de 31°C, com destaque para o aquecimento acentuado no período da tarde. A Defesa Civil e os órgãos de monitoramento climático reforçam a recomendação para que a população mantenha a hidratação ao longo de toda a semana.

Isso porque a umidade relativa do ar deve continuar baixa nos próximos dias, o que pode causar desconfortos respiratórios e agravar quadros alérgicos. A orientação é evitar exercícios ao ar livre nos horários mais quentes e secos, além de utilizar umidificadores ou toalhas molhadas nos ambientes fechados.

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