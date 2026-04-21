A Câmara Municipal de Campinas começa a analisar uma proposta que pode alterar o calendário oficial da cidade. Em reunião marcada para esta quarta-feira (22), a Comissão de Educação e Esporte avalia um projeto que pretende transformar o dia 14 de julho, aniversário de Campinas, em feriado municipal.

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A iniciativa, vejam só, une polos ideológicos, pois é de autoria da vereadora Paolla Miguel (PT) e já conta com parecer favorável do vereador Bene Lima (PL). A proposta será um dos seis itens em análise na 1ª Reunião Extraordinária de 2026 da comissão.

Atualmente, o dia 14 de julho marca a fundação da cidade, em 1774, mas é tratado apenas como data comemorativa, sem impacto no funcionamento do comércio e dos serviços. O feriado municipal que celebra oficialmente Campinas ocorre em 8 de dezembro, no Dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município.