Um incêndio em uma van mobilizou equipes de emergência na tarde desta quarta-feira (22) no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

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O veículo estava estacionado no terminal de ônibus e vans, localizado a cerca de 400 metros do prédio principal de passageiros. As chamas começaram por volta das 14h50 e foram controladas em aproximadamente dez minutos pelo Corpo de Bombeiros do próprio aeroporto.

No momento do incidente, apenas o motorista estava na van. Ele tentou conter o fogo com o uso de um extintor, mas não conseguiu controlar as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.