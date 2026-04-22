22 de abril de 2026
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FOGO NO AEROPORTO

Van pega fogo em Viracopos e mobiliza bombeiros

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ABV
Veículo pegou fogo em área de embarque de ônibus no terminal aéreo de Campinas; ninguém ficou ferido.
Veículo pegou fogo em área de embarque de ônibus no terminal aéreo de Campinas; ninguém ficou ferido.

Um incêndio em uma van mobilizou equipes de emergência na tarde desta quarta-feira (22) no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

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O veículo estava estacionado no terminal de ônibus e vans, localizado a cerca de 400 metros do prédio principal de passageiros. As chamas começaram por volta das 14h50 e foram controladas em aproximadamente dez minutos pelo Corpo de Bombeiros do próprio aeroporto.

No momento do incidente, apenas o motorista estava na van. Ele tentou conter o fogo com o uso de um extintor, mas não conseguiu controlar as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.


Divulgação/ABV

A concessionária responsável informou que o local foi rapidamente isolado e que todos os protocolos de segurança foram acionados. A van pertencia a uma empresa particular que aguardava para realizar transporte no local.

As operações do aeroporto seguiram normalmente, sem qualquer impacto em pousos e decolagens.

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