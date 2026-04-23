O número de motoristas flagrados dirigindo sem habilitação ou com o documento irregular cresceu de forma expressiva em Campinas. Dados da Emdec apontam que 282 infrações desse tipo foram registradas no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 64% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 172 autuações.

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As ocorrências incluem diferentes situações consideradas gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro, como conduzir veículo sem carteira, com habilitação suspensa ou cassada, além de permitir que pessoas não habilitadas assumam a direção. Só neste ano, foram 172 casos de motoristas sem habilitação, além de registros envolvendo condutores com o direito de dirigir suspenso ou cassado.

Segundo a Emdec, esse comportamento representa um dos principais riscos à segurança viária, já que envolve condutores sem preparo técnico. “Quem não tem habilitação não passou pelos processos exigidos para dirigir com segurança”, explica o coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito, Marcelo Carpenter.