Um homem foi preso suspeito de furtar uma assistência técnica na Rua Irmãos Santos Freire, no bairro Nova Hortolândia, em Hortolândia. Com ele, a polícia apreendeu 29 aparelhos celulares, uma talhadeira e R$ 630.

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De acordo com o boletim de ocorrência, agentes realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um indivíduo com uma mochila. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e abordado pela equipe.

Durante a revista, os policiais encontraram o dinheiro e, dentro da mochila, os celulares — que tinham identificações de ordens de serviço, além da ferramenta.