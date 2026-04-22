22 de abril de 2026
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ALÔ, POLÍCIA

Ladrão é preso com 29 celulares furtados de assistência técnica

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Câmeras de segurança flagraram ação criminosa; valor de R$ 630 também foi apreendido.
Câmeras de segurança flagraram ação criminosa; valor de R$ 630 também foi apreendido.

Um homem foi preso suspeito de furtar uma assistência técnica na Rua Irmãos Santos Freire, no bairro Nova Hortolândia, em Hortolândia. Com ele, a polícia apreendeu 29 aparelhos celulares, uma talhadeira e R$ 630.

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De acordo com o boletim de ocorrência, agentes realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um indivíduo com uma mochila. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e abordado pela equipe.

Durante a revista, os policiais encontraram o dinheiro e, dentro da mochila, os celulares — que tinham identificações de ordens de serviço, além da ferramenta.

Em diligências no local, a equipe constatou sinais de arrombamento em uma janela e violação do cofre da assistência técnica.

Imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento confirmaram a ação criminosa e a subtração dos objetos.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.

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