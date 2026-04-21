A GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedreira prendeu um homem acusado de praticar atos libidinosos contra uma menina de 11 anos dentro do hospital municipal da cidade. O suspeito teria exibido o órgão genital diante da criança em um espaço público da unidade de saúde.

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Ao ser confrontado por pessoas que estavam no local, ele fugiu em direção ignorada. Com base nas características repassadas, os agentes iniciaram patrulhamento e localizaram um homem na Praça Santana que se enquadrava na descrição.

Durante a abordagem, a avó e a própria vítima chegaram ao local e reconheceram o indivíduo como autor do ato. Questionado, o suspeito admitiu que havia passado pelo hospital.