O vice-prefeito de Campinas, Wanderley de Almeida, assinou neste sábado (18) a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte na Estrada do Felipão, no Núcleo Nossa Senhora de Lourdes. A obra deve restabelecer uma ligação interrompida há anos entre o bairro e o Jardim Santa Rita de Cássia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com investimento de R$ 2,6 milhões e prazo de execução de seis meses, a estrutura será erguida sobre o córrego Taubaté. Atualmente, o local conta apenas com uma passagem para pedestres, o que limita a mobilidade na região.

O projeto prevê uma ponte em concreto armado com 36,15 metros de comprimento e 13 metros de largura, incluindo duas faixas de rolamento para veículos e uma calçada de quatro metros em um dos lados. As laterais terão guarda-corpos em concreto pré-moldado, ampliando a segurança dos usuários.