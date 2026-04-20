O vice-prefeito de Campinas, Wanderley de Almeida, assinou neste sábado (18) a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte na Estrada do Felipão, no Núcleo Nossa Senhora de Lourdes. A obra deve restabelecer uma ligação interrompida há anos entre o bairro e o Jardim Santa Rita de Cássia.
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Com investimento de R$ 2,6 milhões e prazo de execução de seis meses, a estrutura será erguida sobre o córrego Taubaté. Atualmente, o local conta apenas com uma passagem para pedestres, o que limita a mobilidade na região.
O projeto prevê uma ponte em concreto armado com 36,15 metros de comprimento e 13 metros de largura, incluindo duas faixas de rolamento para veículos e uma calçada de quatro metros em um dos lados. As laterais terão guarda-corpos em concreto pré-moldado, ampliando a segurança dos usuários.
Durante o anúncio, o vice-prefeito destacou o impacto da obra para a mobilidade local. “A ponte vai retomar uma ligação antiga que existia entre a rodovia Santos Dumont e a Estrada Velha de Indaiatuba. Ficou por anos com a ponte caída e essa ligação interditada”, afirmou.
O secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, ressaltou que o projeto atende uma demanda histórica da população. “Essa é uma demanda antiga da população e depois de apresentarmos o projeto, conseguimos o recurso financeiro por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal”, explicou.
Ele também reforçou o impacto direto da obra na rotina dos moradores. “São quase R$ 2,7 milhões aplicados diretamente na qualidade de vida de quem mora aqui. É uma obra que a população esperava há muito tempo e que vai transformar o dia a dia de quem transita pela região”, completou.
A nova ponte deve melhorar o fluxo de veículos, reduzir deslocamentos e reintegrar regiões que ficaram isoladas após a interdição da antiga estrutura.