Um homem de 62 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) na noite do último sábado (18) sob acusação de importunação sexual, no bairro Vila Esperança, em Santo Antônio de Posse.

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Segundo a corporação, a vítima, de 21 anos, relatou que seguia em direção a um supermercado quando foi abordada verbalmente pelo suspeito, que estava em frente a uma residência. Em seguida, ele teria começado a segui-la.

Durante o trajeto, o homem realizou atos de cunho sexual em via pública. A jovem conseguiu se afastar e entrou no estabelecimento, onde foi novamente abordada pelo suspeito, que tentou interagir de forma insistente.