A GCM (Guarda Municipal de Cosmópolis) deteve dois homens no domingo (19) após denúncia de prática de ato obsceno em via pública. A ocorrência foi registrada na Avenida da Saudade, no bairro Recanto dos Colibris.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe da base Viva Mulher foi acionada por populares que relataram a presença de dois indivíduos em conduta sexual explícita em uma praça, localizada em frente à Igreja São Benedito.

Os agentes se deslocaram ao endereço indicado e localizaram os suspeitos. Segundo a corporação, ambos foram orientados a cessar a conduta, ordem que foi prontamente acatada.