21 de abril de 2026
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Homens são pegos fazendo sexo em praça e um é preso por homicídio

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito de ato obsceno era foragido por homicídio e foi preso.
Suspeito de ato obsceno era foragido por homicídio e foi preso.

GCM (Guarda Municipal de Cosmópolis) deteve dois homens no domingo (19) após denúncia de prática de ato obsceno em via pública. A ocorrência foi registrada na Avenida da Saudade, no bairro Recanto dos Colibris.

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A equipe da base Viva Mulher foi acionada por populares que relataram a presença de dois indivíduos em conduta sexual explícita em uma praça, localizada em frente à Igreja São Benedito.

Os agentes se deslocaram ao endereço indicado e localizaram os suspeitos. Segundo a corporação, ambos foram orientados a cessar a conduta, ordem que foi prontamente acatada.

Durante revista pessoal, nada ilícito foi encontrado. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

Na unidade policial, um dos abordados apresentou informações inconsistentes sobre sua identidade, alegando não possuir documentos e se dizendo andarilho. A situação levantou suspeitas, e a equipe aprofundou a identificação.

Com apoio de sistemas e consulta a registros, foi possível confirmar que ele era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio.

O outro envolvido foi ouvido e liberado após os procedimentos legais.

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