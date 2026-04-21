Um motociclista morreu após um acidente registrado na manhã desta terça-feira (21) na Rodovia Santos Dumont, em Indaiatuba.

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A ocorrência foi atendida por volta das 6h38, no km 48, no sentido sul da via. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo utilitário esportivo. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, com o óbito sendo confirmado às 7h03 pelo médico da concessionária.



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