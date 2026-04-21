Um motociclista morreu após um acidente registrado na manhã desta terça-feira (21) na Rodovia Santos Dumont, em Indaiatuba.
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A ocorrência foi atendida por volta das 6h38, no km 48, no sentido sul da via. A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo utilitário esportivo. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, com o óbito sendo confirmado às 7h03 pelo médico da concessionária.
Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
A motorista do outro veículo, uma Pajero TR4, sofreu ferimentos moderados e foi socorrida por equipes de resgate até uma unidade de saúde.
Durante o atendimento, houve bloqueio parcial de faixa e do acostamento, sem registro de congestionamento no trecho.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.