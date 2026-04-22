A Secretaria de Educação de Campinas intensificou a mobilização nas escolas de educação infantil para ampliar a vacinação contra a gripe entre crianças de 6 meses a 5 anos, um dos principais públicos da campanha da Secretaria de Saúde de Campinas.

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A orientação encaminhada às unidades é para que as equipes escolares reforcem o diálogo com pais e responsáveis, utilizando diferentes estratégias de comunicação, como conversas na entrada e saída dos alunos, envio de mensagens e bilhetes informativos.

A vacina contra a Influenza é considerada segura e protege contra os vírus A (H1N1 e H3N2) e B, podendo ser aplicada junto a outras vacinas do calendário nacional. A imunização é apontada como a principal forma de evitar complicações graves e reduzir o risco de morte pela doença.