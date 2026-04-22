A Secretaria de Educação de Campinas intensificou a mobilização nas escolas de educação infantil para ampliar a vacinação contra a gripe entre crianças de 6 meses a 5 anos, um dos principais públicos da campanha da Secretaria de Saúde de Campinas.
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A orientação encaminhada às unidades é para que as equipes escolares reforcem o diálogo com pais e responsáveis, utilizando diferentes estratégias de comunicação, como conversas na entrada e saída dos alunos, envio de mensagens e bilhetes informativos.
A vacina contra a Influenza é considerada segura e protege contra os vírus A (H1N1 e H3N2) e B, podendo ser aplicada junto a outras vacinas do calendário nacional. A imunização é apontada como a principal forma de evitar complicações graves e reduzir o risco de morte pela doença.
Para crianças que vão receber a dose pela primeira vez, o esquema prevê duas aplicações com intervalo de 30 dias, garantindo proteção adequada.
Atualmente, as doses estão disponíveis em praticamente todos os centros de saúde de Campinas, com exceção da unidade do Centro, onde a vacinação ocorre na Paróquia Divino Salvador. Não é necessário agendamento — basta apresentar documento e, se possível, a caderneta de vacinação.
Entre 28 de março e 14 de abril, foram aplicadas 71.957 doses da vacina contra a gripe nos grupos prioritários. Desse total, 52.496 foram destinadas a crianças, idosos e gestantes.
Apesar do avanço, a cobertura ainda está abaixo da meta. No caso das crianças, foram 5.027 doses aplicadas, o que representa apenas 7,36% de cobertura. A meta da campanha é atingir 90% de imunização em cada grupo prioritário.
Além das crianças, a vacinação também contempla públicos como idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde e da educação, entre outros.
A estratégia segue o calendário nacional e ocorre antes do período de maior circulação do vírus, já que a Influenza sofre mutações frequentes, exigindo atualização anual da vacina para garantir proteção efetiva.