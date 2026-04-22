22 de abril de 2026
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SUMIÇO NO TAQUARAL

Cisne desaparece da Lagoa do Taquaral e caso é investigado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Acervo Pessoal
Prefeitura registra ocorrência por furto após desaparecimento de cisne na Lagoa do Taquaral.
Prefeitura registra ocorrência por furto após desaparecimento de cisne na Lagoa do Taquaral.

O desaparecimento do cisne da Lagoa do Taquaral, em Campinas, passou a ser investigado após a Prefeitura registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Uma das hipóteses consideradas é a de furto do animal.

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O sumiço foi percebido no dia 25 de março e comunicado oficialmente dois dias depois. Desde então, equipes da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas realizaram buscas no parque, mas não conseguiram localizar o cisne.

O animal vivia no local desde 2016 e era o único cisne presente nos parques da cidade, o que aumenta a preocupação em torno do caso.

Segundo estimativas, um cisne com características semelhantes pode ter valor entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, o que reforça a possibilidade de crime.

A Secretaria destacou ainda que mantém uma equipe de cerca de 40 funcionários dedicada à manutenção da Lagoa do Taquaral, incluindo cuidados com o espaço e os animais.

O caso segue sob apuração.

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