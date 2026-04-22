O desaparecimento do cisne da Lagoa do Taquaral, em Campinas, passou a ser investigado após a Prefeitura registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Uma das hipóteses consideradas é a de furto do animal.

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O sumiço foi percebido no dia 25 de março e comunicado oficialmente dois dias depois. Desde então, equipes da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas realizaram buscas no parque, mas não conseguiram localizar o cisne.

O animal vivia no local desde 2016 e era o único cisne presente nos parques da cidade, o que aumenta a preocupação em torno do caso.