23 de abril de 2026
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Mulher de 28 anos morre após sofrer infarto em academia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
Luana Muniz de Aguiar, de 28 anos, chegou a ser levada ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu; vítima morava em Americana e deixa duas filhas.
Luana Muniz de Aguiar, de 28 anos, chegou a ser levada ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu; vítima morava em Americana e deixa duas filhas.

Uma mulher identificada como Luana Muniz de Aguiar, de 28 anos, morreu na última segunda-feira (20) após sofrer um infarto enquanto treinava em uma academia localizada no Jardim Souza Queiroz, em Santa Bárbara d'Oeste.

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Ela foi levada de carro particular ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, onde deu entrada às 18h30, conforme informou a prefeitura. Apesar das exaustivas tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, a paciente não resistiu às complicações cardíacas. O óbito foi confirmado às 19h41.

Moradora de Americana, Luana deixa o marido e duas filhas crianças. O corpo foi velado e sepultado na manhã de quarta-feira (22), no Cemitério Parque Gramado, em Americana, sob forte comoção de amigos e familiares.

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