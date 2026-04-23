A Polícia Civil de Campinas prendeu, na manhã desta quinta-feira (23), uma mulher suspeita de envolvimento em um esquema clandestino de comercialização de substâncias emagrecedoras na região de Bragança Paulista.

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A ação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada ao DEIC de Campinas, e teve como alvo uma empresária identificada durante o avanço das investigações.

O caso teve início após o GAECO do Paraná detectar a atuação de uma organização criminosa responsável pela entrada irregular no Brasil da tirzepatida, substância utilizada em medicamentos como o Mounjaro, cuja comercialização não é autorizada pelas autoridades sanitárias brasileiras.