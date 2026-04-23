A Polícia Civil de Campinas prendeu, na manhã desta quinta-feira (23), uma mulher suspeita de envolvimento em um esquema clandestino de comercialização de substâncias emagrecedoras na região de Bragança Paulista.
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A ação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada ao DEIC de Campinas, e teve como alvo uma empresária identificada durante o avanço das investigações.
O caso teve início após o GAECO do Paraná detectar a atuação de uma organização criminosa responsável pela entrada irregular no Brasil da tirzepatida, substância utilizada em medicamentos como o Mounjaro, cuja comercialização não é autorizada pelas autoridades sanitárias brasileiras.
Segundo a apuração, o produto era trazido do Paraguai por meio de “mulas”, com apoio logístico do grupo investigado. Um dos desdobramentos revelou o uso indevido dos dados de uma mulher para a compra de passagem de ônibus, o que inicialmente levantou suspeitas sobre sua participação. Posteriormente, ficou comprovado que ela não tinha envolvimento direto no crime.
A partir desse ponto, a investigação avançou e chegou até uma esteticista, cuja análise do celular apreendido forneceu novas pistas sobre a distribuição da substância. O rastreamento levou os policiais até a empresária presa nesta operação.
Na residência da suspeita, foram encontrados frascos da substância proibida, indícios de fracionamento para venda e registros de conversas que, segundo os investigadores, indicam negociação com clientes, orientação de uso e cobrança pelos produtos.
De acordo com a Polícia Civil, os elementos reunidos apontam para a existência de um comércio clandestino de medicamento controlado, realizado sem autorização e em desacordo com a legislação sanitária.
A mulher foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.