23 de abril de 2026
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ESQUEMA ILEGAL

Polícia prende suspeita por venda ilegal de emagrecedor

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Agência SP
Mulher é presa em investigação sobre venda clandestina de substância emagrecedora proibida.
Mulher é presa em investigação sobre venda clandestina de substância emagrecedora proibida.

A Polícia Civil de Campinas prendeu, na manhã desta quinta-feira (23), uma mulher suspeita de envolvimento em um esquema clandestino de comercialização de substâncias emagrecedoras na região de Bragança Paulista.

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A ação foi conduzida por equipes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada ao DEIC de Campinas, e teve como alvo uma empresária identificada durante o avanço das investigações.

O caso teve início após o GAECO do Paraná detectar a atuação de uma organização criminosa responsável pela entrada irregular no Brasil da tirzepatida, substância utilizada em medicamentos como o Mounjaro, cuja comercialização não é autorizada pelas autoridades sanitárias brasileiras.

Segundo a apuração, o produto era trazido do Paraguai por meio de “mulas”, com apoio logístico do grupo investigado. Um dos desdobramentos revelou o uso indevido dos dados de uma mulher para a compra de passagem de ônibus, o que inicialmente levantou suspeitas sobre sua participação. Posteriormente, ficou comprovado que ela não tinha envolvimento direto no crime.

A partir desse ponto, a investigação avançou e chegou até uma esteticista, cuja análise do celular apreendido forneceu novas pistas sobre a distribuição da substância. O rastreamento levou os policiais até a empresária presa nesta operação.

Na residência da suspeita, foram encontrados frascos da substância proibida, indícios de fracionamento para venda e registros de conversas que, segundo os investigadores, indicam negociação com clientes, orientação de uso e cobrança pelos produtos.

De acordo com a Polícia Civil, os elementos reunidos apontam para a existência de um comércio clandestino de medicamento controlado, realizado sem autorização e em desacordo com a legislação sanitária.

A mulher foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

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