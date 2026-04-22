A Câmara Municipal de Campinas realiza nesta quarta-feira (22) a 22ª Reunião Ordinária com dois projetos que impactam diretamente o cotidiano da cidade, envolvendo segurança pública e regras em condomínios residenciais.

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Um dos destaques da pauta é o Projeto de Lei Complementar nº 2/2026, de autoria do Executivo, que prevê a criação da Gratificação de Proteção e Defesa Civil. O benefício será destinado a servidores que atuam em funções consideradas essenciais, como monitoramento de riscos, emissão de alertas e resposta a emergências.

Pelo texto, o adicional corresponde a 35% do salário base inicial, com o objetivo de reconhecer o papel estratégico desses profissionais em situações críticas que exigem atuação imediata para proteção da população.