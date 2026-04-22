Um acidente envolvendo duas carretas causou lentidão no trânsito da Rodovia Anhanguera, em Americana, na tarde desta terça-feira (21).

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A batida foi registrada por volta das 13h38, no km 128, no sentido sul. Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, uma carreta colidiu na traseira de outra, que seguia à frente, por motivos ainda não esclarecidos.

Com o impacto, os veículos ficaram parados na pista, o que exigiu intervenção das equipes de atendimento. Os dois motoristas tiveram apenas ferimentos leves e não precisaram de remoção em estado grave.