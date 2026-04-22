22 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CARGA ESPALHADA

Colisão entre carretas gera fila na Anhanguera

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Acidente entre carretas provoca filas e mobiliza equipes na Rodovia Anhanguera.
Acidente entre carretas provoca filas e mobiliza equipes na Rodovia Anhanguera.

Um acidente envolvendo duas carretas causou lentidão no trânsito da Rodovia Anhanguera, em Americana, na tarde desta terça-feira (21).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A batida foi registrada por volta das 13h38, no km 128, no sentido sul. Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, uma carreta colidiu na traseira de outra, que seguia à frente, por motivos ainda não esclarecidos.

Com o impacto, os veículos ficaram parados na pista, o que exigiu intervenção das equipes de atendimento. Os dois motoristas tiveram apenas ferimentos leves e não precisaram de remoção em estado grave.

Durante o atendimento, houve bloqueio total momentâneo das faixas, com o tráfego sendo desviado pelo acostamento. O reflexo foi um congestionamento de aproximadamente 3,3 quilômetros, entre os km 131 e 127,7.

A ocorrência também exigiu trabalho de limpeza da via, já que houve derramamento de carga de soja, com apoio de maquinário pesado. Após a liberação, as carretas foram removidas para o acostamento.

As causas da colisão serão apuradas.

Comentários

Comentários