Um acidente envolvendo duas carretas causou lentidão no trânsito da Rodovia Anhanguera, em Americana, na tarde desta terça-feira (21).
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A batida foi registrada por volta das 13h38, no km 128, no sentido sul. Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, uma carreta colidiu na traseira de outra, que seguia à frente, por motivos ainda não esclarecidos.
Com o impacto, os veículos ficaram parados na pista, o que exigiu intervenção das equipes de atendimento. Os dois motoristas tiveram apenas ferimentos leves e não precisaram de remoção em estado grave.
Durante o atendimento, houve bloqueio total momentâneo das faixas, com o tráfego sendo desviado pelo acostamento. O reflexo foi um congestionamento de aproximadamente 3,3 quilômetros, entre os km 131 e 127,7.
A ocorrência também exigiu trabalho de limpeza da via, já que houve derramamento de carga de soja, com apoio de maquinário pesado. Após a liberação, as carretas foram removidas para o acostamento.
As causas da colisão serão apuradas.