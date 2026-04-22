22 de abril de 2026
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MENINÃO

Cão resgatado volta ao bairro após tratamento em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Cão comunitário volta ao bairro após tratamento e recuperação em Campinas.
Cão comunitário volta ao bairro após tratamento e recuperação em Campinas.

O cachorro Giga, conhecido como Meninão, voltou ao Residencial São Luiz, no distrito do Campo Grande, após passar por tratamento no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal.

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O animal, sem raça definida e cuidado por moradores da região, havia sido resgatado em dezembro de 2025 pelo Samu Animal em estado crítico. Debilitado e sem conseguir se levantar, o cão apresentava sinais de dor e inicialmente se mostrava assustado e desconfiado.

Durante o período de recuperação, Meninão passou por exames que identificaram alterações na coluna, responsáveis pela dificuldade de locomoção. Com acompanhamento veterinário, o quadro evoluiu de forma positiva. Com o tempo, o animal demonstrou comportamento dócil e respondeu bem aos cuidados recebidos.

Além do tratamento, o cão foi submetido a castração, vacinação, vermifugação e microchipagem, garantindo melhores condições de saúde e identificação.

Após a estabilização do quadro, ele retornou ao bairro, onde segue sob os cuidados da comunidade, agora abrigado em uma residência e com acompanhamento contínuo.

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