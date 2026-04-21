A proposta do evento é aproximar visitantes da trajetória do Exército Brasileiro, combinando peças que marcaram a Segunda Guerra Mundial com recursos e tecnologias utilizadas atualmente. A iniciativa também celebra datas simbólicas, como o Dia do Exército e o aniversário da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada.

Uma viagem no tempo, com direito a contato direto com a história, vai ocupar o Galleria Shopping entre os dias 24 e 26 de abril. O espaço será transformado em um ambiente temático com veículos históricos, equipamentos militares e atrações interativas , em uma programação aberta ao público.

Um dos pontos centrais da exposição é a participação da Força Expedicionária Brasileira no conflito. O público poderá conhecer de perto equipamentos que remetem à campanha na Itália, onde milhares de brasileiros atuaram entre 1944 e 1945. O recorte local também ganha destaque: centenas de soldados de Campinas integraram a missão, reforçando a ligação histórica da cidade com o episódio.

A programação foi pensada para ir além da exposição estática. O evento contará com encenações temáticas, apresentações musicais, área gastronômica, atividades para crianças e demonstrações operacionais, criando uma experiência dinâmica e acessível para diferentes públicos.

Ao reunir passado e presente em um mesmo espaço, a mostra busca valorizar a memória histórica e, ao mesmo tempo, apresentar a evolução das estratégias e tecnologias militares ao longo das décadas.