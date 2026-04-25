O Hospital PUC-Campinas enfrenta um cenário crítico no pronto-socorro adulto, com ocupação de 360% acima da capacidade instalada.

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De acordo com a unidade, 46 pacientes estão acomodados em macas nos corredores, além de 14 pessoas que necessitam de cuidados intensivos, o que evidencia a sobrecarga no atendimento.

Diante da situação, o hospital informou que não há condições seguras para receber novos encaminhamentos via Sistema Único de Saúde (SUS) e solicitou à Regulação Municipal o redirecionamento de pacientes para outras unidades.