20 de abril de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MORTE A TIROS

Jovem morre baleado após discussão na região dos DICs

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/TH+ Record
Vítima baleada após discussão não resistiu; caso é investigado pela Polícia Civil.
Vítima baleada após discussão não resistiu; caso é investigado pela Polícia Civil.

Um homem morreu após ser baleado na região do Parque Universitário de Viracopos, nos DICs, em Campinas, na tarde deste domingo (19). A informação é da TH+ Record.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima, identificada como Alan, foi atingida por disparos de arma de fogo durante uma discussão. De acordo com a Polícia Militar, o desentendimento ocorreu em via pública, mas os detalhes sobre o que teria motivado a briga ainda não foram esclarecidos.

Mesmo ferido, o homem foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao Hospital Ouro Verde. Apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil assumiu a investigação e trabalha para identificar o autor dos disparos e entender a dinâmica do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso segue em apuração.

Comentários

Comentários