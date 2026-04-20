Um homem morreu após ser baleado na região do Parque Universitário de Viracopos, nos DICs, em Campinas, na tarde deste domingo (19). A informação é da TH+ Record.

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A vítima, identificada como Alan, foi atingida por disparos de arma de fogo durante uma discussão. De acordo com a Polícia Militar, o desentendimento ocorreu em via pública, mas os detalhes sobre o que teria motivado a briga ainda não foram esclarecidos.

Mesmo ferido, o homem foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao Hospital Ouro Verde. Apesar do atendimento, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.